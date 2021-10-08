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06:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В ЕС не согласны с решением Польши о верховенстве ее конституции

Еврокомиссия (ЕК) прокомментировала решение Конституционного суда Польши, признавшего превосходство основного закона страны над европейским правом. В ЕК заявили, что решение польского суда «вызывает серьезные опасения», и пообещали принять меры.

Источник: Reuters

В пресс-релизе ЕК говорится, что все постановления европейского суда обязательны для органов власти всех стран-членов ЕС, в том числе для национальных судов.

Кроме того, законы ЕС «имеют приоритет над национальным законодательством, в том числе его конституционными положениями», отметили в ЕК.
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«Мы подробно проанализируем решение Конституционного суда Польши и определимся с дальнейшими шагами. ЕС — это сообщество ценностей и закона, которые должны соблюдаться во всех странах-членах… Перед ЕК стоит задача обеспечения надлежащего функционирования правопорядка ЕС, и она продолжит этим заниматься», — отмечается на сайте комиссии.

Конфликт Варшавы с Брюсселем разгорелся из-за недовольства ЕС польской судебной реформой.

Суд ЕС постановил, что изменения в польском законе «О Национальном судебном совете» могут нарушать европейский закон, и пригрозил Польше экономическими санкциями. Варшава пока не намерена исполнять решение европейского суда.

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