В ЕС не согласны с решением Польши о верховенстве ее конституции

В пресс-релизе ЕК говорится, что все постановления европейского суда обязательны для органов власти всех стран-членов ЕС, в том числе для национальных судов.
Кроме того, законы ЕС «имеют приоритет над национальным законодательством, в том числе его конституционными положениями», отметили в ЕК.
«Мы подробно проанализируем решение Конституционного суда Польши и определимся с дальнейшими шагами. ЕС — это сообщество ценностей и закона, которые должны соблюдаться во всех странах-членах… Перед ЕК стоит задача обеспечения надлежащего функционирования правопорядка ЕС, и она продолжит этим заниматься», — отмечается на сайте комиссии.
Конфликт Варшавы с Брюсселем разгорелся из-за недовольства ЕС польской судебной реформой.
Суд ЕС постановил, что изменения в польском законе «О Национальном судебном совете» могут нарушать европейский закон, и пригрозил Польше экономическими санкциями. Варшава пока не намерена исполнять решение европейского суда.