Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 октябряСтояние на реке Угре, Великий чикагский пожар и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
05:01 (мск), источник: РБК

Минздрав ответил послу ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

Российский Минздрав подготовил необходимые документы, которые ЕС запрашивал для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов, в Брюсселе их получили, сообщили РБК в ведомстве. Ранее в интервью РБК посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщал, что российская сторона пока не предоставила необходимые документы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — пояснял он.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — заявили на это в министерстве.

Читайте также
Посол ЕС заявил, что Россия не прислала документы для ковид-сертификатов

Там также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». «Визит может состояться уже в декабре», — заключили в ведомстве.

С предложением обсудить взаимное признание COVID-сертификатов, которые подтверждают безопасность человека для окружающих, ЕС обратился к России в июле. Эдерер тогда пояснял, что действующая в Европе система сертификатов предусматривает признание аналогичных документов других стран.

Через месяц глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что переговоры по этому вопросу идут. Министр отмечал, что сертификат будет действовать, даже если российская вакцина не была признана другим государством. При этом он отметил тормозящие процесс факторы, в том числе унификацию технологических подходов и защиту персональных данных.

Позже Лавров сообщил, что Россия готова к взаимному признанию с ЕС вакцин против коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев называл вопрос взаимного признания препаратов «вопросом этого года». Фонд подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕМА в январе 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков ответил на вопрос, «проставляется» ли Путин в свой день рождения
Экстренно госпитализирован популярный российский актер
В России к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайн
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Вызвавшую полицию во время драки в метро женщину наградят
Опубликован список товаров, которые подорожают к концу года
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 388
Люди 117
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 101
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь