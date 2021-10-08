Минздрав ответил послу ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

«Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — пояснял он.
«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — заявили на это в министерстве.
Там также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». «Визит может состояться уже в декабре», — заключили в ведомстве.
С предложением обсудить взаимное признание COVID-сертификатов, которые подтверждают безопасность человека для окружающих, ЕС обратился к России в июле. Эдерер тогда пояснял, что действующая в Европе система сертификатов предусматривает признание аналогичных документов других стран.
Через месяц глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что переговоры по этому вопросу идут. Министр отмечал, что сертификат будет действовать, даже если российская вакцина не была признана другим государством. При этом он отметил тормозящие процесс факторы, в том числе унификацию технологических подходов и защиту персональных данных.
Позже Лавров сообщил, что Россия готова к взаимному признанию с ЕС вакцин против коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев называл вопрос взаимного признания препаратов «вопросом этого года». Фонд подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕМА в январе 2021 года.