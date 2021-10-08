В РФ предложили ввести штраф в 300 тыс. за высадку детей из автобусов

В пресс-службе кабмина сообщили «Известиям», что обращение ООП поступило в правительство и направлено в профильный департамент на экспертную проработку.
В Минтрансе «Известиям» сказали, что инициатива общественников заслуживает внимания и требует тщательной проработки с учетом анализа правоприменения действующей редакции ст. 11.33 КоАП (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса), в том числе в части ответственности работодателя за умышленное нарушение его работником законодательства.
Запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов безбилетного ребенка до 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, действует с весны этого года. Ответственность за такое нарушение была закреплена в КоАП РФ в виде административного штрафа в 5 тыс. рублей для водителей и в 20−30 тыс. рублей — для должностных лиц: ИП и кондукторов.
Несмотря на это, как указал в письме Илья Зотов, в регионах до сих пор бывают случаи, когда детей выгоняют из транспорта. «Известиям» он сообщил, что таких историй фиксируется не менее 5−10 историй в неделю.