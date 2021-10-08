Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 октябряСтояние на реке Угре, Великий чикагский пожар и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
17Drone Photo Awards 2021
03:08 (мск), источник: Известия

В РФ предложили ввести штраф в 300 тыс. за высадку детей из автобусов

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало кабмин ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Председатель ООП Илья Зотов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросил внести поправку в КоАП, предусматривающую для перевозчиков административный штраф в размере 300 тыс. рублей за это нарушение. «Известия» ознакомились с документом.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе кабмина сообщили «Известиям», что обращение ООП поступило в правительство и направлено в профильный департамент на экспертную проработку.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что инициатива общественников заслуживает внимания и требует тщательной проработки с учетом анализа правоприменения действующей редакции ст. 11.33 КоАП (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса), в том числе в части ответственности работодателя за умышленное нарушение его работником законодательства.

Запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов безбилетного ребенка до 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, действует с весны этого года. Ответственность за такое нарушение была закреплена в КоАП РФ в виде административного штрафа в 5 тыс. рублей для водителей и в 20−30 тыс. рублей — для должностных лиц: ИП и кондукторов.

Несмотря на это, как указал в письме Илья Зотов, в регионах до сих пор бывают случаи, когда детей выгоняют из транспорта. «Известиям» он сообщил, что таких историй фиксируется не менее 5−10 историй в неделю.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дорого, не богато: что сильнее всего подорожает к концу года
Трудовые отходы: губернаторов оценят по мусорным контейнерам
Минздрав ответил послу ЕС о признании COVID-сертификатов
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Вызвавшую полицию во время драки в метро женщину наградят
Опубликован список товаров, которые подорожают к концу года
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Здоровье
Оставить опухоль без питания: новая методика лечения рака Что такое химиоэмболизация опухоли?
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 388
Люди 117
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 99
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь