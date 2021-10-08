Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Шойгу наказал военных из-за почетного караула на венчании В Исаакиевском соборе 1 октября обвенчались великий князь Георгий и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. На церемонии присутствовала рота почетного караула
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
28Единый день голосования в России
13:24 (мск), источник: ТАСС

Боррель считает, что Россия не станет «сверхдержавой»

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут «сверхдержавами».

Источник: РИА "Новости"

Выступая в пятницу на форуме «Новая экономика» в Мадриде, он заявил, что сейчас в мире существует группа государств, которые «пытаются извлечь выгоду» из той или иной ситуации.

Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют.
Жозеп Боррель

При этом он добавил, что РФ «имеет экстраординарную значимость для Европы». Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой «необходимо найти взвешенную позицию». «Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям», — подчеркнул он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
Нобелевская премия мира присуждена сразу двум номинантам
Песков прокомментировал драку в московском метро
Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 17
Банк России потребовал данные о переводах денег с карты на карту
Названы семь распространенных мифов о куриных яйцах (фото)
Здоровье
Онкологи назвали опасность употребления мяса курицы и индейки И подтвердили вред употребления красного мяса.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла до 838 тысяч руб Цены на подержанные машины в России выросли с начала года на 22%
Кино
Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН Наталия Медведева предположила, что «для команды это получилось как предательство»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Осень, она не спросит... 290
Домашнее обучение 159
Проект Профессии для детского сада 132
Проблемы мамы первоклассника 113
Леди
Откровенное шоу Варнавы оценили Навка, Киркоров и другие звезды В театре Crave собралось большое количество знаменитостей
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь