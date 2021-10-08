Страны Европы подумают о совместных закупках газа

Еврокомиссия изучит варианты того, как усилить позиции ЕС в переговорах со странами-поставщиками, узнал Bloomberg. Планом ЕС также должны быть предусмотрены рекомендации по введению налоговых льгот, прямой поддержки тех, кто наиболее уязвим перед колебаниями цен, и господдержки бизнеса, отметил источник агентства.
Согласно проекту плана ЕС, около 20 стран уже приняли меры по смягчению последствий кризиса или принимают их сейчас. Эти меры можно профинансировать через доходы от аукционов по продаже квот на выбросы углерода или, например, через экологические налоги, утверждает Bloomberg со ссылкой на документ.
Евросоюз ожидает, что стоимость энергоносителей снизится к апрелю 2022 года, однако останется на уровне выше среднего в сравнении с предыдущими годами, выяснил Bloomberg.
В ЕС уже обсуждался механизм совместных закупок газа: в последние 10 лет за это выступали преимущественно восточноевропейские страны во главе с Польшей, пишет Bloomberg. Но эта инициатива не получила поддержки большинства стран-членов союза, отметил Bloomberg. На этой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сложность и препятствия на практике всегда перевешивали преимущества такого механизма. О том, что в ЕС обсуждаются общие закупки газа, 6 октября говорил премьер Польши Матеуш Моравецкий: по его мнению, объединение усилий более 20 стран помогло бы снизить биржевые цены.
Биржевая стоимость газа в Европе на хабе TTF в Нидерландах на этой неделе поставила рекорд за все время торгов. Однако третий день подряд стоимость газа снижается относительно пика: по состоянию на 16:48 мск 8 октября она падала на 7% относительно закрытия торгов накануне, следует из данных Межконтинентальной биржи. Газ начал дешеветь после заявлений Владимира Путина, что Россия может превысить свои контрактные обязательства по поставкам газа Европе через Украину.
Россия способна существенно увеличить поставки газа Европе, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. В сентябре МЭА утверждало, что Россия исполняет обязательства по долгосрочным контрактам с европейскими контрагентами, однако экспорт российского газа в целом меньше, чем было до пандемии. У России есть потенциал для увеличения поставок газа: все зависит «от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей», подтвердил 7 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению консалтинговой компании Wood Mackenzie, Европа может столкнуться с истощением газа до нуля и «полной зависимостью» от поставок из России. Если зима будет холодной и в самой России, «Газпрому» может не хватить газа для дополнительных поставок и через Украину, и через новый газопровод «Северный поток — 2», который ожидает одобрения европейских регулирующих органов, считает Wood Mackenzie.