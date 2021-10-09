Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
9В какие приметы и суеверия верят медики
04:01 (мск), источник: ТАСС

Минюст Грузии заявил, что Саакашвили в тюрьме начал принимать пищу

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

Источник: Reuters

«У него (у Саакашвили — прим. ТАСС) [в тюрьме] был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду. <…> Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», — приводит пресс-служба слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

Читайте также
В Грузии заявили о планах Саакашвили совершить госпереворот

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Грузинская православная церковь, а также отец Саакашвили призвали его прекратить голодовку.

Бывший президент возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.

В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
СМИ: правительство разработало новую систему оплаты труда врачей
В Европе предложили способ решить проблемы с ценами на газ
Правительство разрешило повысить стоимость капремонта
Ученые разгадали главную загадку зубов мудрости
Как сейчас выглядит и чем занимается 85-летний Леонид Куравлев
Закончено расследование о злоупотреблениях с «Морским стартом»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Россиян предупредили об аномальных морозах
Новый закон после 1 января: коснется всех
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Первые официальные фото, видео нового Lexus LX и дата дебюта Мировая премьера модели состоится 13 октября и будет транслироваться онлайн
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Картинки 351
Домашнее обучение 249
Вкусности из СССР, которые можно купить сейчас 194
Отношение коллег 192
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь