Порошенко отрицает сговор с Медведчуком по поставкам угля из ДНР и ЛНР

СБУ опубликовала записи разговоров господина Медведчука, в которых фигурирует имя и отчество господина Порошенко.
«Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского (президента Украины.— “Ъ”) пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком… Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов», — говорится на сайте партии Петра Порошенко «Европейская солиларность» (перевод по «РИА Новости»).
По версии СБУ, у России были планы помешать исполнению контрактов на поставки угля Украины с ЮАР, поэтому «при посредничестве Медведчука произошел сговор с высокопоставленными чиновниками Украины».
После перебоев «с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ» были организованы схемы поставок угля с предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает украинская сторона.
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