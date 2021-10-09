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00:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Порошенко отрицает сговор с Медведчуком по поставкам угля из ДНР и ЛНР

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в фабрикации уголовных дел и черном пиаре против политических оппонентов. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлены подозрения в госизмене и содействии терроризму из-за срыва поставок угля на Украину из ЮАР в 2014 году.

Источник: AP 2021

СБУ опубликовала записи разговоров господина Медведчука, в которых фигурирует имя и отчество господина Порошенко.

«Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского (президента Украины.— “Ъ”) пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком… Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов», — говорится на сайте партии Петра Порошенко «Европейская солиларность» (перевод по «РИА Новости»).

По версии СБУ, у России были планы помешать исполнению контрактов на поставки угля Украины с ЮАР, поэтому «при посредничестве Медведчука произошел сговор с высокопоставленными чиновниками Украины».

После перебоев «с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ» были организованы схемы поставок угля с предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает украинская сторона.

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