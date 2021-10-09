Белый дом рассказал о поисках источника «гаванского синдрома»

«Пока не установили источник, но мы серьезно относимся к информации о каждом подобном инциденте и стремимся, чтобы наши специалисты по нацбезопасности использовали все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных об этих инцидентах», — ответила Псаки.
Ранее в пятницу американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении финансовой помощи сотрудникам правительства США, которые, страдают «гаванским синдромом» — таинственной болезнью, поразившей дипломатов и сотрудников разведки в столице Кубы в 2016 году.
«Я хочу поблагодарить конгресс за то, что он принял его при единогласной двухпартийной поддержке, направив четкий сигнал о том, что мы сами заботимся о себе. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах. В том числе определить причину и тех, кто несет ответственность за это», — цитирует заявление Байдена The Washington Post.
«Гаванский синдром» был выявлен у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. В Вашингтоне предполагали, что дипломаты подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.
В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.
1 октября 2021 года американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив версию кубинских экспертов.