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03:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: президент Сирии разрешил своему дяде вернуться на родину из Франции

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад вернулся в Дамаск из эмиграции, в которой находился 37 лет. Об этом сообщила в пятницу близкая к правительству газета Al-Watan. Рифату Асаду позволено проживать в Сирии как обычному гражданину, но не заниматься политической деятельностью, отметило издание.

Источник: AP 2021

По информации газеты, сирийский лидер Башар Асад разрешил своему дяде, который является родным братом его покойного отца Хафеза Асада (1930−2000), прибыть в Дамаск из Парижа после того, как французские судебные власти конфисковали принадлежащее ему имущество.

Во Франции 84-летнему Рифату Асаду грозил тюремный срок за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств, но по состоянию здоровья он не мог отбыть четыре года в тюрьме. По разным данным, стоимость недвижимого имущества, принадлежащего бывшему вице-президенту, оценивается в €90 млн.

Французские власти еще в марте 2017 года наложили арест на два особняка Рифата Асада, находящихся в фешенебельном 16-м округе Парижа. В 2018 году таможня Франции совместно с испанскими властями конфисковала имущество Рифата Асада на сумму более €600 млн на территории Испании.

9 сентября Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии.

Рифату Асаду, командовавшему спецподразделениями «Роты обороны», принадлежит основная заслуга в подавлении вооруженного мятежа фундаменталистской группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) в начале 1980-х годов. В 1983 году на фоне болезни брата, у которого было обнаружено онкологическое заболевание, усилилось вмешательство Рифата Асада в государственные дела, что вызвало протест со стороны политической верхушки. В результате возникших разногласий брат президента вынужден был покинуть страну и с тех пор проживал в Европе. Тем не менее с 1984 по 1998 год Рифат Асад номинально сохранял за собой пост вице-президента.

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