В правительстве подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей

Как обещают ведомства, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Впрочем, конкретные значения прироста для всей страны станут ясны только по итогам «пилота».
В распоряжении «Ъ» есть проект постановления правительства, описывающий основные параметры реформы системы оплаты труда медицинских работников, которые в 2022 году будут отработаны в семи российских регионах.
В пресс-службе Минтруда «Ъ» подтвердили, что действительно разработали такой документ совместно с Минздравом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями медицинского сообщества. «Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение», — уточнили в ведомстве.
По замыслу разработчиков отраслевая система оплаты труда должна сбалансировать нагрузку на работников здравоохранения — сделать так, чтобы высокий уровень заработных плат происходил не за счет нагрузки на работника.
Как уточняют источники «Ъ», «пилот» — попытка обеспечить достойный уровень заработных плат при нормальной нагрузке. Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов—участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек, объяснили весной этого года Минздрав и Минтруд.
Как рассказали собеседники «Ъ» во ВНИИ труда, ведомства отобрали регионы с максимально различающимися параметрами оплаты работы медперсонала, чтобы результаты «пилота» были репрезентативны для всей территории страны. «При этом мы предусмотрели защитный механизм: заработная плата не может быть меньше нынешнего уровня. То есть увеличиться может, а снизиться — нет», — отмечает источник «Ъ».
По его словам, в ходе подготовки «пилота» ведомства собрали и проанализировали данные о заработке более 2 млн медицинских работников РФ.
«Сейчас в стране существуют колоссальные различия в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу, этот показатель отличается не только по регионам, но и по учреждениям одного субъекта», — отметил он. Эти различия, по словам источника «Ъ», сформировались после того, как правительство отдало полномочия по установлению систем оплаты труда в регионы, в свою очередь, почти в 40 регионах их передали главврачам учреждений.
«Наша задача состояла в том, чтобы свести все существующие сейчас подходы к оплате труда в единую систему, чтобы люди по всей стране могли понимать, как, за что и почему они получают деньги, работая в государственных медучреждениях», — отметил он.
Как следует из проекта постановления правительства, в рамках новой системы оплаты труда зарплата медицинского работника в учреждениях здравоохранения будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.
Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.
Расчетная величина — базовый показатель методики, он будет равен 13,6 тыс. руб. (МРОТ в 2022 году).
Следующий показатель, коэффициент сложности, может варьироваться от 1 до 3,13 и будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник, всего в постановлении предусмотрено 16 должностных групп. Они охватывают более 200 видов работ, которые выполняют медицинские работники и которые предусмотрены сейчас приказом Минздрава от 20 декабря 2012 года, — от санитара (коэффициент сложности 1), медсестры (1,35) до врача-специалиста, оказывающего первичную медпомощь (2,23) и заведующего хирургическим отделением (3,13).
Наконец, последний показатель, влияющий на оклад, — коэффициент региональной дифференциации, он будет зависеть от экономического положения региона, в котором работает конкретный медработник. Этот коэффициент рассчитывается на основе региональной медианной зарплаты. Его величина будет составлять от 1 до 3,08 в целом по стране, а в регионах- «пилотах» — от 1 до 1,38.
Как следует из постановления, правительство также сформировало единый перечень компенсационных выплат (всего восемь видов), в число которых входят, например, доплаты за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. Их размер будет варьироваться от 4% до 60% от размера оклада работника.
Аналогичный единый перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (всего 16 видов) — в него войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний (их размер — от 10% до 60% от оклада).
Как обещает источник «Ъ» в ЦНИИОИЗ, благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.
Сейчас же она в среднем по стране не превышает 40%. Кроме того, по словам источника «Ъ», вырастет и сам размер зарплат, при этом наиболее ощутимый рост произойдет в тех регионах, где заработные платы медицинского персонала занижены.
«Размер зарплаты при этом будет напрямую связан с квалификацией и опытом конкретного специалиста, что будет стимулировать медработников повышать профессионализм, а не нагрузку в виде дополнительных часов работы», — отмечает он.
Расходы на оплату труда медперсонала и врачей в регионах, как следует из проекта постановления, за первый квартал 2022 года вырастут более чем на 30%, или на 9 млрд руб., в пилотных регионах.
Минтруд предлагает профинансировать их из средств федерального бюджета. Если «пилот» продлится на весь год, то объем допрасходов увеличится еще на 27,9 млрд руб.
Зарплаты участвующих в «пилоте» медработников, согласно пояснительной записке к проекту, вырастут в зависимости от их должности, региона работы и того, насколько справедливо оплачивается их нагрузка сейчас. Предварительный пересчет заработных плат показал, что для тех работников, для кого уровень зарплаты изменится, минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный — 78%.
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