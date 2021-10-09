Минобороны опубликовало облик сверхлегкой ракеты «Иркут»

Ее запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк в Архангельской области в 2024 году. Об этом сообщили начальник космодрома Николай Башляев, его заместитель Алексей Николаев, научный сотрудник космодрома Вадим Дуга и начальник кафедры Военно-космической академии имени Можайского Дмитрий Мосин.
«В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлегкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО “ЦНИИмаш” проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса “Иркут”, — говорится в материале “Космическая техника и технологии” научного журнала ракетно-космической корпорации “Энергия”.
Дополнительно в статье отмечается, что ракета будет существовать в двух вариантах: одноразовом и многоразовом. Вес первого варианта составит 23,6 т, второго — 25 т. Первый тип будет доставлять на околоземную орбиту 584 кг груза, в то время как на геостационарную — 84 кг. Что касается многоразового варианта, то вес поставляемого груза оценивается в 398 кг и 60 кг соответственно.
В качестве топлива будет использоваться пара кислород-метан в ракете, в разгонном блоке — гептил с амилом.
8 октября стало известно, что с космодрома Плесецк в 2022 году планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии. Об этом доложил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровики.
«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.