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11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили пожаловался международному сообществу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу. В своем Facebook он указал на то, что ему до сих пор не назначили судебные слушания.

Источник: Reuters

Политик объяснил, что его арест был основан «на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам». По его словам, законодательство требует, чтобы задержанного незамедлительно доставляли в суд, однако он уже девять дней находится в заключении и в ближайшее время заседаний суда не предвидится.

Саакашвили связал такое положение дел с грядущим вторым туром выборов в Грузии, где его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) способна побороться с партией власти в каждом крупном городе.

«Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», — понадеялся он.

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Ранее личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Николо Кипшидзе рассказал, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают. «Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения», — объяснил специалист.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Он объявил голодовку в тюрьме ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

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