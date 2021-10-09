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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Европарламента допустил блокировку выплат Польше из бюджета ЕС

Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о целесообразности выплат Польше из бюджета Евросоюза.

Источник: Reuters

На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство основного закона страны над европейским правом. В Еврокомиссии (ЕК) раскритиковали это решение и пообещали принять меры.

В интервью газете La Repubblica Сассоли рассказал, что ЕК ведет с властями Польши переговоры «по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления» страны.

«Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (Евросоюза. — “Ъ”) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Конфликт Варшавы с Брюсселем начался из-за недовольства ЕС польской судебной реформой. Европейский суд постановил, что изменения в польском законе «О Национальном судебном совете» могут нарушать европейский закон, и пригрозил Польше экономическими санкциями. Варшава отказалась исполнять это решение. В ЕК заявили, что постановление польского суда «вызывает серьезные опасения».

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