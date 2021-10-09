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17:07 (мск), источник: РБК

Первые итоги выборов показали победу правящего движения в Чехии

На выборах в палату депутатов (нижняя палата парламента) Чехии лидирует правоцентристское политическое движение АНО («Акция недовольных граждан», которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает Seznam Spravy со ссылкой на Центральное статуправление республики (ЦСУ), которое подсчитало 13% голосов. Первые данные показали, что движение поддержали 30,29% избирателей.

Источник: РИА "Новости"

На втором месте — альянс «Вместе», в который входят Гражданская демократическая партия, «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» и «Традиция Ответственность Процветание 09», он набирает 23,75%.

На третьем месте с 13,05% голосов — еще одна коалиция, которая объединяет Чешскую пиратскую партию и центристскую партию «Старосты и независимые». Пятипроцентный барьер также преодолевают «Свобода и прямая демократия» (10,95%) и Чешская социал‑демократическая партия (5,15%).

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Явка на выборах составила 64%.

Палата депутатов Чехии состоит из 200 депутатов, она избирается сроком на четыре года. в этом году выборы проходят 8—9 октября, избирательные участки закрылись в субботу в 14:00 (15:00 мск). Партия, набравшая больше всего голосов, сформирует новый состав правительства.

Бабиш — один из фигурантов «Архива Пандоры», доклада на основе утечки 11,9 млн конфиденциальных документов, связанных с офшорными зонами. 3 октября его опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

По данным авторов, чешский премьер использовал средства на €15 млн, переведенные между его офшорами, для покупки недвижимости во Франции, среди которой есть замок на Лазурном берегу, и не задекларировал офшор, через который переводил деньги.

Бабиш, комментируя утечку, заявил, что «никогда не делал ничего незаконного или неправильного». «Но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии», — написал он вскоре после публикации «Архива Пандоры».

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