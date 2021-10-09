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19:12 (мск), источник: Ведомости

Президент Сербии обвинил Европу в росте цен на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной газового кризиса в Европе стало несвоевременное заключение долгосрочных контрактов на поставки российского газа. Нынешние расценки он назвал ненормальными, сейчас Сербия договаривается с Россией о поставке газа по сниженным ценам, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Среди причин подорожания газа Вучич также назвал введение новых углеродных пошлин и нехватку газа, «поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя».

«В-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», — сказал Вучич.

Страной-транзитером газа Сербия стала благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток», государство поставляет газ Венгрии, отметил Вучич.

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6 октября президент Сербии заявил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщал ТАСС.

«[Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», — сказал Вучич на полях саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5—6 октября в Словении.

Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытии торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на энергоносители в Европе стали резко снижаться еще днем 6 октября. Газета Financial Times (FT) написала, что это произошло после того, как президент России Владимир Путин пообещал помочь ЕС справиться с энергокризисом, по возможности увеличив поставки газа.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России заявил, что действия Еврокомиссии и США в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются одной из причин газового кризиса в Европе.

«Не будем забывать, что когда “Северный поток — 1”, “Северный поток — 2” строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Такое решение стало одной из причин того, что мощности «Северного потока» используются на 50%, то же самое будет и с «Северным потоком — 2».

Еще одной причиной газового кризиса, по словам Лаврова, стало давление США в том числе на Германию, которую «прям заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа». Теперь, когда терминалы построены, а цены на газ выросли, весь сжиженный газ поставляется в Азию и Латинскую Америку.

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