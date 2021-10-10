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01:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция захотела купить у США 40 истребителей F-16

Турция направила соответствующую просьбу Вашингтону. По данным источников Reuters, сделка оценивается в миллиарды долларов.

Источник: Reuters

Кроме того, Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой о проведении модернизации порядка 80 имеющихся у турецкой стороны американских истребителей. Предложение пока изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством в структуре Пентагона, отвечающим за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

При этом агентство напоминает, что сделку может не одобрить Конгресс, поскольку сенаторы призывают администрацию США оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

Госдепартамент США отказался подтверждать и комментировать информацию о возможной сделке с Турцией, пока она не официальная доведена до сведения Конгресса.

Из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 США не раз грозились санкциями в адрес Турции. По мнению Вашингтона, использование их Анкарой попадают под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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