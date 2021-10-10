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06:08 (мск), источник: Известия

Трамп упрекнул Байдена в потворстве Китаю и России

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что тот способствует развитию каких угодно стран, но не Соединенных Штатов. Об этом он заявил в субботу, 9 октября, в ходе митинга сторонников в штате Айова.

Источник: AP 2021

Трамп раскритиковал экономические инициативы Байдена, из-за которых работающие американцы будут еще больше облагаться налогами, а Китай станет экономически выгоднее для бизнесменов США.

«План Байдена строит Китай, а мы в Республиканской партии хотим строить Америку. План Байдена катастрофически взвинтит налоги на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире, значительно выше, чем в месте, называемом коммунистический Китай, слышали о таком?» — обратился к аудитории Трамп.

Он также упрекнул Байдена в поспешном уходе военных из Афганистана, в ходе которого образцы вооружения ВС страны были брошены на произвол, и теперь их технологии может изучить кто угодно.

«У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают “Апачи”, изучают, и скоро соберут лучшую технику», — заметил бывший президент США.

В конце сентября Дональд Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на пост. Он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом, и признался, как себя чувствует в 75 лет.

20 сентября офис бывшего американского лидера распространил предупреждение о том, что миграционный кризис, который произошел по вине демократической администрации США, вскоре может превратить Соединенные Штаты в страну третьего мира. Трамп заверяет, что такого в США еще никогда не было: ужаснее того, сколько мигрантов уже «просочилось», только их число на подходе к США.

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