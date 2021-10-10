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11:08 (мск), источник: ТАСС

Bild: в ФРГ расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ЕС

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

Германские следователи считают, что «посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов» Лукашенко якобы «хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций» с Минска.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Белоруссию в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября — 1 183. Речь, прежде всего, идет о сирийцах и иракцах.

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Как пишет Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска.

По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.

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