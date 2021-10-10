Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 октябряДень рождения русской водки, появление стирального порошка, реформа русской орфографии и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
12:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Первый рубеж обороны демократии»: президент Тайваня обещает не уступать перед угрозами Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не уступит давлению со стороны Китая и продолжит следовать демократическому пути. Напряжение между Тайбэем и Пекином в последние дни усилилось.

Пекин называет Цай Инвэнь сепаратисткой и отказывается вступать с нею в переговоры | Источник: GETTY IMAGES

«Никто не может заставить Тайвань пойти по тому пути, который подготовил для нас Китай», — заявила Цай Инвэнь в речи по случаю национального праздника.

Она отметила, что Тайвань «стоит на первом рубеже обороны демократии».

«Мы надеемся на улучшение отношений и не будем действовать опрометчиво, однако не должно быть никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ поддастся давлению», — подчеркнула президент.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обещал «осуществить воссоединение» Китая и Тайваня.

Тайвань считает себя независимым государством, а Китай рассматривает его как отколовшийся регион и заявляет, что не исключает силового решения конфликта.

Читайте также
Китай отправляет к Тайваню военные самолеты, там говорят об угрозе случайной войны

Всю неделю десятки китайских боевых самолетов различных классов летали над провозглашенной Тайванем зоной противовоздушной обороны, охватывающей участки моря за пределами его территориальных вод.

Эти полеты серьезно затронули национальную безопасность и безопасность авиаперелетов, отметила Цай Инвэнь. По ее словам, ситуация сейчас «наиболее сложная и нестабильная, чем когда-либо за последние 72 года».

Она вновь повторила предложение о переговорах с китайскими лидерами на равных условиях. Официальный Пекин, называющий Цай сепаратисткой, это предложение до сих пор отвергал.

Цай триумфально переизбралась в прошлом году под лозунгами противостояния Пекину.

Конфликт Китая и Тайваня

Почему у Китая и Тайваня такие плохие отношения? Тайвань фактически отделился от материкового Китая в 1949 году, когда на материке победили в гражданской войне коммунисты, а прежнее правительство и его сторонники бежали на остров.

Как управляется Тайвань? На Тайване действует конституция, принятая в 1946 году до победы коммунистов. Она провозглашает Китайскую республику со столицей в Нанкине (Нанкин находится под контролем КНР). На Тайване существуют демократически избираемые органы власти, у него есть свои вооруженные силы численностью в 300 тыс. человек.

Кто признает Тайвань? Всего несколько стран официально признают Тайвань в качестве независимого государства. Любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна разорвать официальные связи с Тайбэем. Эта позиция привела к дипломатической изоляции Тайваня от международного сообщества.

Источник: GETTY IMAGES

В субботу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что присоединение Тайваня должно быть достигнуто мирным путем, однако напомнил, что у китайского народа есть «славная традиция» противодействия сепаратизму.

Читайте также
WSJ узнала о секретной деятельности США на Тайване

«Историческая задача полного объединения родины должна быть выполнена и обязательно будет выполнена», — добавил он.

Несмотря на недавнее усиление напряженности, отношения Китая и Тайваня все еще лучше уровня, который в последний раз наблюдался в 1996 году. Тогда Китай попытался сорвать президентские выборы с помощью испытаний ракет, а США направили в регион авианосцы для противодействия Пекину.

США с 1970-х годов проводят политику «одного Китая», согласно которой они признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не с островом Тайвань.

Однако в то же время Вашингтон поддерживает прочные неофициальные связи с Тайбэем. США продают оружие острову в рамках специального закона об отношениях с Тайванем.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Первый рубеж обороны демократии": президент Тайваня обещает не уступать...
Изгнание из налогового рая. Мир договорился, как поделить прибыль гигант...
28 647 заразившихся COVID-19 выявили в России за сутки
Минздрав уточнил число погибших при крушении L-410 в Татарстане
В ЕС нашли способ обойти ограничения для «Северного потока-2»
В Италии от COVID-19 вакцинировалось более 80% взрослых
Ольга Корбут выполняла элемент, который боятся делать и сейчас
В Израиле начали плодоносить пальмы из семян времен Ирода
СМИ: Лукашенко проверят на причастность к ввозу мигрантов в ЕС
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
Этот секрет поможет заводить двигатель в мороз
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Редкие классические автомобили на улицах города (фото) Ралли исторических автомобилей «Столица» собрало более полусотни участников. Некоторые машины даже мы увидели впервые. Авто Mail.ru составил подробный фотоотчет этого яркого мероприятия
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 704
Девятилетняя студентка 641
Картинки 452
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь