«Первый рубеж обороны демократии»: президент Тайваня обещает не уступать перед угрозами Китая

Всю неделю десятки китайских боевых самолетов различных классов летали над провозглашенной Тайванем зоной противовоздушной обороны, охватывающей участки моря за пределами его территориальных вод.
Эти полеты серьезно затронули национальную безопасность и безопасность авиаперелетов, отметила Цай Инвэнь. По ее словам, ситуация сейчас «наиболее сложная и нестабильная, чем когда-либо за последние 72 года».
Она вновь повторила предложение о переговорах с китайскими лидерами на равных условиях. Официальный Пекин, называющий Цай сепаратисткой, это предложение до сих пор отвергал.
Цай триумфально переизбралась в прошлом году под лозунгами противостояния Пекину.
Конфликт Китая и Тайваня
Почему у Китая и Тайваня такие плохие отношения? Тайвань фактически отделился от материкового Китая в 1949 году, когда на материке победили в гражданской войне коммунисты, а прежнее правительство и его сторонники бежали на остров.
Как управляется Тайвань? На Тайване действует конституция, принятая в 1946 году до победы коммунистов. Она провозглашает Китайскую республику со столицей в Нанкине (Нанкин находится под контролем КНР). На Тайване существуют демократически избираемые органы власти, у него есть свои вооруженные силы численностью в 300 тыс. человек.
Кто признает Тайвань? Всего несколько стран официально признают Тайвань в качестве независимого государства. Любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна разорвать официальные связи с Тайбэем. Эта позиция привела к дипломатической изоляции Тайваня от международного сообщества.
В субботу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что присоединение Тайваня должно быть достигнуто мирным путем, однако напомнил, что у китайского народа есть «славная традиция» противодействия сепаратизму.
«Историческая задача полного объединения родины должна быть выполнена и обязательно будет выполнена», — добавил он.
Несмотря на недавнее усиление напряженности, отношения Китая и Тайваня все еще лучше уровня, который в последний раз наблюдался в 1996 году. Тогда Китай попытался сорвать президентские выборы с помощью испытаний ракет, а США направили в регион авианосцы для противодействия Пекину.
США с 1970-х годов проводят политику «одного Китая», согласно которой они признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не с островом Тайвань.
Однако в то же время Вашингтон поддерживает прочные неофициальные связи с Тайбэем. США продают оружие острову в рамках специального закона об отношениях с Тайванем.
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