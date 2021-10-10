Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 октябряДень рождения русской водки, появление стирального порошка, реформа русской орфографии и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В России ответили на слова Трампа о копировании американской техники

В настоящее время Россия не сотрудничает с Афганистаном в военно-технической области. Все заявления о том, что российские специалисты копируют технику США, брошенную в Афганистане, являются не более чем беспочвенными домыслами. Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», — ответила она, прокомментировав слова Трампа.

Решетникова также подчеркнула, что «миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием highly likely».

Англоязычное сочетание highly likely, обозначающее фразу «крайне вероятно», получило распространение в 2018 году после высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления перед палатой общин. Впоследствии выражение стало употребляться в связи с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты «Апач» и скоро создадут свою лучшую технику. По словам бывшего американского лидера, США при выходе из Афганистана «сломали несколько старых вертолетов», которые теперь принадлежат «врагам США» — России и Китаю.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиян предупредили о налоге за перечисления денег на карту
Избитый дагестанцами в московском метро раскрыл детали конфликта
Ксения Собчак прокомментировала ДТП в Сочи
Число жертв суррогатного алкоголя под Оренбургом достигло 32
«Локомотив» объявил имя нового главного тренера клуба
Гигантский кальмар напугал ученых в Красном море (видео)
Ученые: Девятую планету могли вытеснить из Солнечной системы
Алина Загитова ответила на критику в свой адрес
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 431
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 242
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 236
А че за бардак в этой стране ? 215
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Названы комнатные растения, опасные для детей Есть несколько таких видов
Леди
Откровенное шоу Варнавы оценили Навка, Киркоров и другие звезды В театре Crave собралось большое количество знаменитостей
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь