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22:13 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны Украины сообщили, что Киев получил партию военной помощи от США

В ведомстве сообщили, что Украина получила от американских партнеров боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Источник: Reuters

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Американский военный борт доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Об этом сказано в сообщении украинского Минобороны в воскресенье.

«Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн», — говорится в нем.

Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт «Борисполь» в воскресенье. Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает $2 млрд.

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