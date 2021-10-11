Как пройдет первое заседание Госдумы

Ресин будет сидеть в президиуме Госдумы вместе с Терешковой до избрания нового руководства палаты, сказал «Ведомостям» один из депутатов «Единой России».
Не исключено, что регламент впоследствии будет скорректирован, чтобы открывать заседание мог не только старейший по возрасту депутат, добавил этот собеседник.
В 2016 г. по регламенту работу VII созыва Госдумы открывал академик, депутат КПРФ Жорес Алферов (скончался в 2019 г.).
На этом же заседании будет утверждено руководство Госдумы — председатель палаты, его заместители, а также структура и руководство комитетов. «Ведомости» писали 3 октября, кто возглавит думские комитеты: в VIII созыве их будет 32 вместо прежних 26.
В течение 11 октября фракции могут перераспределить избранных депутатов по комитетам, чтобы не было сильной диспропорции по их численному составу, говорит один из единороссов, занятых в подготовке первого заседания.
На членство в некоторых комитетах — к примеру, по бюджету и налогам, аграрным вопросам — слишком много претендентов, до 30 человек, а в других — серьезный недостаток: к примеру, в комитете по защите конкуренции, поясняет собеседник. О том, что предварительный проект распределения депутатов по комитетам готов, сообщал 9 октября РБК.
Спикером Госдумы 12 октября, как ожидается, будет выбран Вячеслав Володин, который был председателем нижней палаты в VII созыве. Во всяком случае, его кандидатуру на этот пост на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму, 25 сентября предложил президент Владимир Путин. Как и в 2016 г.,
Володин будет не единственным кандидатом на пост председателя нижней палаты. Своего претендента выставит КПРФ — зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, сказал «Ведомостям» собеседник в КПРФ.
Выступать от имени компартии на этом заседании, вероятно, будет космонавт Светлана Савицкая, говорит депутат Николай Коломейцев. Специальное время на политические заявления 12 октября не выделено, сказал депутат от КПРФ Леонид Калашников, но он предположил, что такие выступления все равно прозвучат во время обсуждения кадровых вопросов и будут касаться прошедших выборов.
12 октября Путин примет депутатов в Георгиевском зале Кремля, говорил 4 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Туда они поедут сразу после пленарного заседания. Оповещение уже поступило всем членам нижней палаты, сказали «Ведомостям» два депутата. В первый день работы VII созыва президент выступал в Госдуме.
Общение с Путиным на мероприятии в Кремле не предполагается, сказал собеседник, близкий к руководству палаты: «После открытия сессии депутаты централизованно прибудут в Кремль, где смогут услышать приветственные слова президента».
После закрытия последней сессии VII созыва, в июне 2021 г., Путин уже приглашал депутатов в Кремль. В здание на Охотном Ряду глава государства в последний раз приезжал лично полтора года назад — в марте 2020 г., когда во втором чтении рассматривался закон о поправке к Конституции.
Главная задача VIII созыва будет состоять в консолидации всех политических сил вокруг фигуры президента, считает директор Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук, а план законопроектной работы будет формироваться на основе ежегодных посланий главы государства парламентариям. При этом, считает он, фракционный контроль в VIII созыве только усилится. Фракция как проводник решений партии будет контролировать внесение законопроектов, прогулы и заявления в СМИ, а это будет дополнено обязательной отчетностью — как инструментом контроля и поводом для кадровой ротации в самой Госдуме.
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