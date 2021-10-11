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11:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Секреты в бутерброде. Военный инженер в США арестован за попытку продать за рубеж данные о подлодках

Министерство юстиции США сообщило об аресте сотрудника американской программы по созданию атомных подводных лодок, которому предъявлены обвинения в попытке продать военные секреты другому государству. Власти при этом не уточняют, о какой именно стране идет речь. Сообщается, что инженер пытался передать карту памяти с закрытыми данными, спрятав ее в половинке бутерброда.

Источник: U.S. Navy

В заявлении минюста США сообщается, что 42-летний Джонатан Тойби и его 45-летняя жена Диана в субботу были отправлены под арест по подозрению в нарушении закона о защите информации об атомных технологиях.

По данным прокуроров, в апреле 2020 года Тойби отправил властям другой страны по почте пакет с закрытой информацией и предложением начать тайное сотрудничество. Инженер, который имел доступ секретным сведениям, предлагал продавать военные секреты, утверждает минюст.

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«Извините за плохой перевод»

В судебных документах сказано, что агенты ФБР сумели перехватить пакет, в котором находились документы американского военного флота и инструкции о том, как связываться с Тойби. При этом отправитель написал: «Извините за плохой перевод на ваш язык. Пожалуйста, переправьте это письмо вашей военной разведке. Я думаю, что эта информация имеет большую ценность для вашей страны. Это не розыгрыш».

После этого Тойби при помощи защищенного почтового ящика начал писать человеку, которого он считал сотрудником спецслужб другого государства. На самом деле письма получал агент ФБР, сказано в обвинительном заключении.

Утверждается, что через несколько месяцев военный инженер договорился о продаже секретной информации: он был готов передать ее за примерно 100 тыс. долларов в криптовалюте.
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В июне этого года Джонатан и Диана Тойби отправились в Западную Вирджинию, чтобы оставить карту памяти с данными в тайнике, который должны были найти получатели. «Джонатан Тойби спрятал SD-карту в половинке бутерброда с арахисовым маслом», сообщает минюст США.

После того, как агенты ФБР нашли тайник, они отправили Тойби еще один платеж, и в ответ инженер переслал им ключ для дешифрования информации. На карте памяти были данные, «связанные с реакторами для атомных подводных лодок», сказано в обвинительном заключении.

В августе инженер передал еще одну карту памяти с секретными данными — на этот раз она была спрятана в упаковке с жевательной резинкой. За нее Тойби получил еще около 70 тыс. долларов в криптовалюте.

Во время попытки передать очередную порцию информации пара была арестована.

Джонатан и Диана Тойби предстанут перед судом 12 октября.

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