Зеленский рассказал об уговорах дочери не идти на второй срок

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — сказал политик.
Зеленский добавил, что в следующем году его дочь будет поступать в украинский вуз на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой. Но это не точно, так как девушка может и передумать. Ясно только одно — учиться она будет в государственном вузе.
«Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны», — сказал он.
Ранее, в сентябре, Зеленский сравнил свою политическую карьеру с созданием Apple. Украина, по его мнению, имеет схожий путь: когда-то он с командой сидел в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил.