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00:45 (мск), источник: Известия

Зеленский рассказал об уговорах дочери не идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как его старшая дочь уговаривает его не выставлять свою кандидатуру на выборах президента во второй раз. Об этом он рассказал в программе «Светская жизнь» в воскресенье, 10 октября.

Источник: Reuters

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — сказал политик.

Зеленский добавил, что в следующем году его дочь будет поступать в украинский вуз на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой. Но это не точно, так как девушка может и передумать. Ясно только одно — учиться она будет в государственном вузе.

«Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны», — сказал он.

Ранее, в сентябре, Зеленский сравнил свою политическую карьеру с созданием Apple. Украина, по его мнению, имеет схожий путь: когда-то он с командой сидел в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил.

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