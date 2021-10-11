Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 октябряОснование Императорской Российской академии, изобретение фотопленки, "черный вторник" и другие события
Фоторепортажи
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
01:17 (мск), источник: Смотрим

МИД РФ: высказывания об объединении Албании и Косова неприемлемы

Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косова неприемлемо, а продвижение планов создания «Великой Албании» подрывает стабильность в регионе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Марии Заваровой, особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа — Резолюции 1244 СБ ООН — декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона, и подобные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, предпринимаемых в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы».

Внешнеполитическое ведовство России рассчитывает на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию.

«Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией “сербского мира”», — цитирует заявление официального представителя МИД РФ ТАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Я выбираю жизнь": что известно о погибшей в ДТП с Собчак
Большой театр подтвердил гибель актера во время спектакля
Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций
Умер физик, передавший ядерные секреты КНДР и Ирану
Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили
Российская фигуристка выиграла турнир с двумя мировыми рекордами
Гигантский кальмар напугал ученых в Красном море (видео)
Из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье умерли более 30 человек
Зеленский рассказал об уговорах дочери не идти на второй срок
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
5 новых кроссоверов Mazda появятся за два года Японский автопроизводитель пообещал выпустить за 2022-2023 год пять новых паркетников
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Названы комнатные растения, опасные для детей Есть несколько таких видов
Леди
Откровенное шоу Варнавы оценили Навка, Киркоров и другие звезды В театре Crave собралось большое количество знаменитостей
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь