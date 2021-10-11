МИД РФ: высказывания об объединении Албании и Косова неприемлемы

По словам Марии Заваровой, особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа — Резолюции 1244 СБ ООН — декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона, и подобные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, предпринимаемых в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы».
Внешнеполитическое ведовство России рассчитывает на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию.
«Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией “сербского мира”», — цитирует заявление официального представителя МИД РФ ТАСС.