Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
04:06 (мск), источник: ТАСС

Госдеп назвал откровенными и профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами

По словам руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса, американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Переговоры между представителями Госдепартамента США и захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), состоявшиеся в Катаре, были откровенными и профессиональными. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Читайте также
Трамп упрекнул Байдена в потворстве Китаю и России

«Дискуссии были откровенными и профессиональными, и делегация США подчеркивала, что “Талибан” будут судить по его действиям, а не только по его словам», — сказал он.

По словам Прайса, американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев. «Две стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами полноценной гуманитарной помощи непосредственно народу Афганистана», — отмечается в документе.

Ранее, как сообщал катарский телеканал Al Jazeera, представители движения «Талибан» назвали плодотворными состоявшиеся в Катаре переговоры с США.

В субботу Амир Хан Моттаки, который был назначен «Талибаном» на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, заявил Al Jazeera, что талибы планируют обсудить с американцами такие вопросы, как оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализацию Дохийского соглашения между США и радикалами, необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела.

Прибывшая в Доху в пятницу делегация «Талибана» проводит здесь переговоры с дипломатами ряда стран и членами международных организаций, в частности с представителями Госдепартамента США, а также Евросоюза.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы из республики. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций
Умер физик, передавший ядерные секреты КНДР и Ирану
Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили
Гигантский кальмар напугал ученых в Красном море (видео)
Российская фигуристка выиграла турнир с двумя мировыми рекордами
Из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье умерли более 30 человек
Здоровье
Онкологи назвали опасность употребления мяса курицы и индейки И подтвердили вред употребления красного мяса.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
5 новых кроссоверов Mazda появятся за два года Японский автопроизводитель пообещал выпустить за 2022-2023 год пять новых паркетников
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 706
Девятилетняя студентка 646
Картинки 469
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь