Госдеп назвал откровенными и профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Переговоры между представителями Госдепартамента США и захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), состоявшиеся в Катаре, были откровенными и профессиональными. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Дискуссии были откровенными и профессиональными, и делегация США подчеркивала, что “Талибан” будут судить по его действиям, а не только по его словам», — сказал он.
По словам Прайса, американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев. «Две стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами полноценной гуманитарной помощи непосредственно народу Афганистана», — отмечается в документе.
Ранее, как сообщал катарский телеканал Al Jazeera, представители движения «Талибан» назвали плодотворными состоявшиеся в Катаре переговоры с США.
В субботу Амир Хан Моттаки, который был назначен «Талибаном» на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, заявил Al Jazeera, что талибы планируют обсудить с американцами такие вопросы, как оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализацию Дохийского соглашения между США и радикалами, необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела.
Прибывшая в Доху в пятницу делегация «Талибана» проводит здесь переговоры с дипломатами ряда стран и членами международных организаций, в частности с представителями Госдепартамента США, а также Евросоюза.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы из республики. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.