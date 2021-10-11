Медведев считает бессмысленными переговоры с действующими властями Украины

«Встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных “Крымских платформ”, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — написал Медведев.
Зампред Совбеза считает, что Украина находится в поиске идентичности и особого пути, а украинские руководители — «люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации».
По его мнению, президент Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и начал служить «наиболее оголтелым националистическим силам Украины».
«Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак», — считает Дмитрий Медведев.
По мнению автора статьи, переговоры с руководителями Украины также бессмысленны, потому что те «беспрерывно лгут и уходят от принятых решений».
Он считает, что «иностранное управление» Украиной намного жестче, чем «взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами». «Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — добавил зампред Совбеза.