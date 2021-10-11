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07:11 (мск), источник: Известия

Байдену в США предложили «перезагрузиться» ради рейтинга

Рейтинг президента США Джо Байдена упал за пять месяцев на 10%, но в этом нет вины американского лидера, пишет 10 октября политический обозреватель The Washington Post Юджин Джозеф Дион-младший.

Источник: Reuters

Эксперт пояснил: Байден и его политика стали жертвами обстоятельств вроде очередной волны коронавируса, экономических проблем и вывода войск из Афганистана. В целом цели его перспективны, надо лишь вернуть ощущение уверенности в том, что делаешь.

Поскольку президент Байден сталкивается с устойчивым снижением рейтингов одобрения, он должен выйти за рамки привычной сюжетной линии и решать более масштабные проблемы.

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Пять месяцев назад аналитики FiveThirtyEight показали, что Байдена поддерживают 54,1% респондентов, критикуют — 39,7%. По состоянию на 10 октября поддержка президента США упала до 44,7%, а число критиков увеличилось до 49%.

Дион-младший считает, что программа вакцинации прошла успешно и конец кризиса был уже близок, когда устойчивость к вакцинам в сочетании с «Дельта»-вариантом вируса спровоцировали новые вспышки инфекции. Принцип двухпартийного подхода, который Байден обещал в отношении закона об инфраструктуре, он соблюдает. Из чего автор статьи делает вывод, что с Байденом всё будет в порядке, если дела с вирусом, экономикой и конгрессом удастся поправить.

«Байдену нужно восстановить созданное им на раннем этапе ощущение того, что он знает, куда идет. Это требует уточнения его первоначальных целей в ответ на происходящие события», — уверен Дион-младший.

Обозреватель рекомендует Байдену в стиле 33-го американского президента Гарри Трумэна надавить на республиканцев в вопросе лишения льгот американцев и стать более живым в стиле Рейгана, описывая более сильную, справедливую и процветающую страну, которую он пытается построить.

«Байден не склоняется перед каким-то “либеральным списком пожеланий”. Он пытается воплотить в жизнь страну, менее разделенную — в социальном, региональном и расовом отношении, — создавая возможности там, где их сейчас нет», — уверен автор.

Он считает, что это связано с не менее сложной битвой — битвой за саму демократию, которая требует более социально эффективных сторонников правительства Байдена и решительного сопротивления усилиям Трампа.

«Признавая, что сплочение нации во имя дела демократии сейчас является его самой важной задачей, Байдену следует сделать больше, чем перезагрузить свое президентство и дать партии шанс на победу в 2022 году. Ему следует делать то, ради чего его избрали», — заключил эксперт.

В августе рейтинг Джо Байдена отметился снижением на 6% после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Одобрение деятельности демократа выразили 49% опрошенных. Это на 6% меньше аналогичных показателей в начале августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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