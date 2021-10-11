В МВД Сербии заявили об угрозе жизни Вучича из-за борьбы с наркомафией

«Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку, на счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше», — сообщил он.
Кроме того, министр отметил, что у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.
«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», — объяснил Вулин.
В начале февраля начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на президента страны готовилось покушение. По приведенным им оперативным данным, атака намечалась на день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.
3 января Вулин рассказал о незаконной прослушке Вучича. Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений». В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента попыткой государственного переворота.
По ее словам, в деле с прослушкой были замешаны члены правящей партии и высокие чины из министерства внутренних дел. Брнабич пообещала, что расследование этого дела раскроет весь механизм «до последнего винтика».