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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин анонсировал проект с введением электронных аттестатов об образовании

В России стартует пилотный проект с введением электронных аттестатов о среднем общем образовании. Его анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что в эксперименте примут участие школы, функционирующие на базе пяти российских университетов, в числе которых МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российский университет транспорта (МИИТ).

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По словам Мишустина, цифровые документы об образовании будут доступны на портале госуслуг.

«Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника», — подчеркнул председатель правительства.

Ранее стало известно, что в министерстве внутренних дел начали заниматься проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов.

Пилотным регионом, жители которого первыми воспользуются такими документами, будет Москва. Остальные субъекты подключат к программе по мере технической готовности.

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