«Это наша Европа». Сотни тысяч поляков вышли на улицы защищать Евросоюз
Сотни тысяч жителей Польши вышли в минувшее воскресенье на акции протеста против возможного выхода страны из состава Евросоюза. По словам организаторов, демонстрации прошли в более чем ста городах. В одной только Варшаве на улицы вышли порядка 100 тысяч человек.
Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, наделившее польское законодательство на территории страны приоритетом над правом Евросоюза.
Польская оппозиция и сторонники европейской целостности считают, что этот вердикт может стать первым шагом на пути к выходу страны из ЕС.
Вскоре после оглашения вердикта Конституционного суда экс-премьер-министр Польши и бывший глава Европейского совета Дональд Туск в своем «Твиттере» призвал всех поляков, желающих защитить европейскую Польшу, выйти в воскресенье на главную площадь Варшавы.
Однако отклик на призыв прокатился по всей стране и по массовости превзошел ожидания, говорят организаторы акций.
Конституционный суд Польши еще раньше постановил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС.
Нынешнее признание преимущества польского права над европейским — второй шаг к правовому размежеванию с ЕС, говорят противники решения.
Однако польские власти настаивают, что у них нет намерений вывести страну из европейского блока, а разговоры об этом выгодны оппозиции для расшатывания общества.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного суда, заявив, что у Польши есть собственные права, которые следует уважать. Но при этом подчеркнул, что «место Польши было и останется внутри европейской семьи народов».
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