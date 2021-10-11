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13:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Это наша Европа». Сотни тысяч поляков вышли на улицы защищать Евросоюз

Сотни тысяч жителей Польши вышли в минувшее воскресенье на акции протеста против возможного выхода страны из состава Евросоюза. По словам организаторов, демонстрации прошли в более чем ста городах. В одной только Варшаве на улицы вышли порядка 100 тысяч человек.

Источник: GETTY IMAGES

Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, наделившее польское законодательство на территории страны приоритетом над правом Евросоюза.

Польская оппозиция и сторонники европейской целостности считают, что этот вердикт может стать первым шагом на пути к выходу страны из ЕС.

Вскоре после оглашения вердикта Конституционного суда экс-премьер-министр Польши и бывший глава Европейского совета Дональд Туск в своем «Твиттере» призвал всех поляков, желающих защитить европейскую Польшу, выйти в воскресенье на главную площадь Варшавы.

Однако отклик на призыв прокатился по всей стране и по массовости превзошел ожидания, говорят организаторы акций.

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Люди несли флаги Польши и Евросоюза и скандировали: «Мы остаемся».

На акции в Варшаве Дональд Туск, возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Гражданская платформа», говорил о необходимости защитить общее европейское будущее.

На митинге также выступила 94-летняя ветеран варшавского сопротивления 1944 года Ванда Трачик-Ставска.

«Это наша Европа, и никто не сможет нас вывести из нее», — сказала она.

Противостояние с ЕС нарастает

Решение Конституционного суда по сути отвергает соблюдение общеевропейских принципов на территории Польши, если они идут вразрез с законодательством страны.

Лидеры многих европейских стран жестко раскритиковали этот шаг польских влстей, который еще больше усугубил и без того натянутые отношения между Польшой и остальным блоком.

В частности, разногласия сторон касаются таких сфер, как соблюдение прав ЛГБТ-сообщества, право на аборты и вопросы экологии.
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Конституционный суд Польши еще раньше постановил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС.

Нынешнее признание преимущества польского права над европейским — второй шаг к правовому размежеванию с ЕС, говорят противники решения.

Однако польские власти настаивают, что у них нет намерений вывести страну из европейского блока, а разговоры об этом выгодны оппозиции для расшатывания общества.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного суда, заявив, что у Польши есть собственные права, которые следует уважать. Но при этом подчеркнул, что «место Польши было и останется внутри европейской семьи народов».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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