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16:40 (мск), источник: Известия

В России упростят порядок подключения дач к электросетям

Правительство России подготовило документ, который упростит порядок подключения электроэнергии для дачных участков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 октября на оперативном совещании с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, проект постановления разработан для упрощения и удешевления процесса подключения электричества.

«Для решения этих проблем правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников», — сказал премьер.

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С принятием документа ветку до дачного участка будет вести сетевая компания за фиксированную плату. Также компании обяжут проводить работу в течение 30 дней. Дачники смогут обращаться на подключение в организацию, обслуживающую район, где находится СНТ.

Дачную амнистию предлагают продлить до 1 марта 2031 года. Дума может принять документ в октябре этого года, после того как рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

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