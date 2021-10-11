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14:19 (мск), источник: Известия

В Кремле отреагировали на обвинение в краже Россией формулы вакцины от COVID-19

В Кремле отреагировали на статью британского таблоида The Sun, где сообщалось, что российские спецслужбы якобы украли формулу вакцины против коронавируса «Спутник V» у фармацевтической компании AstraZeneca. Подобные сообщения СМИ 11 октября на брифинге прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Источник: Известия

«Газета Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — заявил Песков.

В статье The Sun указывается, что британские службы безопасности имеют доказательства того, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca и на ее основе создала собственную вакцину «Спутник V».

8 октября заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина заявила, что в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.

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Ранее, 8 августа, вирусологи рассказали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу благодаря особой системе очистки.

Также начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, а именно проблема со свертываемостью крови, что может выражаться в тяжелых проявлениях.

Он объяснил, что российские ученые убрали из вакцины белки, которые могли бы спровоцировать появления у человека тромбозов. Именно поэтому, по его словам, вероятность образования свертков крови после введения компонентов «Спутника V» ничтожна.

8 июля в статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина “Спутник V” против COVID безопасна и эффективна» сообщалось, что во всех странах, использующих российский препарат, у привитых отсутствуют случаи нарушения свертываемости крови.

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