В Кремле отреагировали на обвинение в краже Россией формулы вакцины от COVID-19

«Газета Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — заявил Песков.
В статье The Sun указывается, что британские службы безопасности имеют доказательства того, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca и на ее основе создала собственную вакцину «Спутник V».
8 октября заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина заявила, что в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.
Ранее, 8 августа, вирусологи рассказали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу благодаря особой системе очистки.
Также начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, а именно проблема со свертываемостью крови, что может выражаться в тяжелых проявлениях.
Он объяснил, что российские ученые убрали из вакцины белки, которые могли бы спровоцировать появления у человека тромбозов. Именно поэтому, по его словам, вероятность образования свертков крови после введения компонентов «Спутника V» ничтожна.
8 июля в статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина “Спутник V” против COVID безопасна и эффективна» сообщалось, что во всех странах, использующих российский препарат, у привитых отсутствуют случаи нарушения свертываемости крови.