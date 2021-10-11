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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Страны уравняли ставку

Соглашение о единой ставке корпоративного налога минимум в 15% заключили 136 государств. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Договоренность направлена на борьбу с уклонением от уплаты сборов международными корпорациями. Ожидается, что окончательный вариант соглашения будет подписан на встрече G20 в конце октября.

Источник: Reuters

В первую очередь в пересмотре правил заинтересованы США, рассказал партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: "Именно Штатам важно получить это решение, ведь самые крупные транснациональные корпорации имеют американское происхождение. Они паркуют свою так называемую доналоговую прибыль в низконалоговых юрисдикциях.

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Это касается крупных корпораций с прибылью, превышающей $750 млн. Таким образом, очень маленькое количество действительно серьезных транснациональных компаний подпадут под действие закона. Кто от этого выиграет? Вряд ли что-то может достаться тем странам, которые сейчас об этом так яростно говорят, например, России. Возможно, новые правила могут коснуться государственных корпораций — «Газпрома», «Роснефти».

Государство фактически переходит к ручному управлению для того, чтобы максимально защитить свои фискальные доходы, сильно пострадавшие в результате пандемии и экономического спада. Если бы такой закон приняли 20 лет назад, тогда можно было бы говорить о каких-то реальных сборах".

Инициативу подписали и те страны, которые изначально были против налоговой реформы, например, Венгрия, Ирландия и Эстония.

Договориться с ними удалось благодаря уступкам, например, в Венгрии продлили переходный период на 10 лет. Это позволит стране временно сохранить ставку в 9%.
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На фоне введения налоговой реформы возвращения на родину компаний, имеющих корни в России, ожидать не стоит, говорит партнер FBK Legal Александр Ермоленко: «У России своя специфика. Она заключается в том, что наши компании или бизнесмены зачастую используют офшоры. Делают они это не только ради экономии на налогах, в России корпоративные сборы как раз не очень высокие, а для того, чтобы обезопасить свой бизнес, получить доступ, допустим, к британским судам в случае какого-то конфликта. Например, если кто-то решит забрать компанию незаконным образом. Поэтому я не думаю, что российские организации начнут массово перерегистрироваться».

Соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд по всему миру. Ожидается, что новые налоговые правила вступят в силу в 2023 году.

Александр Мезенцев

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