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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Владислав Сурков предсказал возникновение безлюдной демократии

Бывший помощник президента России Владислав Сурков предсказывает, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. Соответствующая статья была опубликована в издании «Актуальные комментарии».

Источник: РИА "Новости"

Сурков подчеркивает, что в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или вовсе исключена ради эффективности систем управления.

«Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины», — отмечает бывший помощник президента и подчеркивает, что безлюдная демократия станет высшей и финальной формой человеческой государственности в преддверии эры машин.

Автор публикации считает, что возникнет техногенное государство, в котором «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей».

Вдобавок на подобной платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика.

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В своих рассуждениях Сурков опирается на понятие безлюдного производства — высокотехнологичных, автоматизированных и роботизированных предприятий. Он упоминает концепцию канадского философа Маршалла Маклюэна, который считал машины своеобразным «расширением человека» и продолжением его тела и органов, а также обратную идею о том, что машина — порождение человека, которое стремится от него отделиться. Автор статьи отмечает, что «как человек произошел от обезьяны, так и машина происходит от человека и занимает его место на вершине эволюции».

18 июня Сурков сравнил президента Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, на его взгляд, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. По его словам, российский лидер создал «новый тип государства». Сурков считает, что российский лидер действовал как Октавиан Август, которому удалось «сохранить формальные институты республики» и верность людей.

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