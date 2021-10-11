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17:08 (мск), источник: Daily Storm

Замгоссекретаря США заявила, что приехала в Москву выстраивать «предсказуемые отношения» с Россией

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву на переговоры. Официальный визит, в ходе которого дипломат встретится с представителями российской власти, продлится до 13 октября. Главной темой переговоров, по словам Нуланд, станет налаживание «стабильных и предсказуемых отношений» России и Соединенных Штатов.

Источник: AP 2021

«Стабильные и предсказуемые отношения», — заявила замгоссекретаря США на вопрос РИА Новости о том, что станет главной темой переговоров в Москве.

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Нуланд прилетела в российскую столицу 11 октября, ее встретил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан. Американский дипломат проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, а также с официальными лицами в других российских ведомствах.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. В 2019 году стало известно, что заместитель госсекретаря США находится в черном списке РФ, въезд в страну ей был запрещен. Список был составлен в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских официальных лиц.

В сентябре 2021 года стороны договорились. Нуланд выдали разрешение на въезд в обмен на выдачу виз российским дипломатам, которым ранее в них отказали.

Согласно источнику ТАСС, встреча Нуланд с Рябковым запланирована на 12 октября. Агентство также сообщает, что 13 октября американский дипломат встретится с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Нуланд также посетит помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, при этом дата этой встречи неизвестна.

6 октября стало известно, что Организация Североатлантического договора (НАТО) сокращает представительство России при альянсе наполовину — с 20 до 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена организации. Такое решение было принято в ответ на «враждебную деятельность РФ в странах — членах НАТО». Восемь российских дипломатов обязаны покинуть Брюссель до конца октября.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко напомнил, что совсем недавно в НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало, сказал политик.

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