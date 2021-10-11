Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Производители рассказали о риске сильного подорожания пива Российские пивовары столкнулись с «беспрецедентным» ростом цен на солод, который может вызвать существенное подорожание пива
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
9В какие приметы и суеверия верят медики
19:01 (мск), источник: РБК

ЕС расширил санкции против России за «подрыв суверенитета Украины»

Евросоюз принял решение ввести ограничительные меры в отношении восьми россиян за «активную поддержку действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. В черный список добавили судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства в Крыму и Севастополе.

Источник: AP 2021

«Эти лица принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам и преследовали или притесняли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», — отметили в Совете ЕС.

В Официальном журнале Евросоюза опубликовали имена попавших под санкции россиян.
Читайте также
Лавров исключил просьбу снять санкции фразой «весь лимит выбрала Украина»

Среди них: глава управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель регионального ГСУ СК России Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Впервые санкции против Крыма были введены в июне 2014 году, после того как на референдуме в марте большинство жителей полуострова поддержали присоединение к России.

Украина и страны Запада не признали итоги голосования и назвали произошедшее аннексией. Москва не раз заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В том же году Евросоюз запретил импорт более 250 наименований крымских товаров, включая минеральные полезные ископаемые, углеводороды, морская вода и соляные растворы.
Читайте также
Медведев считает бессмысленными переговоры с действующими властями Украины

В марте 2018 года ЕС ввел ограничения против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста: АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД». Осенью 2020 года ЕС внес в санкционный список еще двоих человек и четыре юридических лица, участвовавших в возведении моста.

В отношении России также действуют санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный сектора. Так, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС и заморожены их активы. В июне этого года ЕС на год (до 23 июня 2022 года) продлил санкции против Крыма и Севастополя. Россия ввела и неоднократно продлевала контрсанкции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собчак объяснила, почему уехала с места смертельного ДТП
«Мочка левого уха оторвана»: выживший – о крушении самолета РФ
Бастрыкин наградил заступившегося за девушку пассажира метро
Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты
Киселев выступил против лечения непривитых от COVID-19 россиян
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года
Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП в Сочи
«Это наша Европа»: в Польше прошли многотысячные протесты
Здоровье
Вычислена доля россиян среди умерших от ковида по всему миру Наша страна на первом месте по числу зафиксированных смертей.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 244
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Кого обменяли на Нуланд? 150
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
Не унаследовали внешность: дочки красавиц-звезд РФ
4 актера, любившие всю жизнь одну женщину
60-летние женщины в СССР и сегодня. Такая разница
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь