Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за вылазок террористов

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — сказал Эрдоган в обращении к нации, которое транслировалось в Twitter.
Ранее, 30 сентября, президент Турции заявил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба.
Главы государств определили дорожную карту, над которой будут работать министры обороны и иностранных дел двух стран.
До этого, 23 сентября, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад заявил, что Анкара должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций страны.
Так Микдад прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб, граничащей с Турцией. Он посчитал, что главная причина обострения ситуации состоит в «турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Турция террористическим группировкам на земле».
По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николая Суркова, военное присутствие Турции в Сирии воспринимается Дамаском как одна из главных угроз суверенитету и территориальной целостности. Сурков напомнил, что, согласно прошлогодним договоренностям в Сочи, Анкара должна была решить вопрос с экстремистами в Идлибе. Однако регулярные нападения и подрывы показывают, что пока ей это не удалось, заключил он.