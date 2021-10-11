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20:21 (мск), источник: Известия

Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за вылазок террористов

Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время. Об этом 11 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2021

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — сказал Эрдоган в обращении к нации, которое транслировалось в Twitter.

Ранее, 30 сентября, президент Турции заявил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба.

Главы государств определили дорожную карту, над которой будут работать министры обороны и иностранных дел двух стран.
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До этого, 23 сентября, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад заявил, что Анкара должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций страны.

Так Микдад прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб, граничащей с Турцией. Он посчитал, что главная причина обострения ситуации состоит в «турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Турция террористическим группировкам на земле».

По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николая Суркова, военное присутствие Турции в Сирии воспринимается Дамаском как одна из главных угроз суверенитету и территориальной целостности. Сурков напомнил, что, согласно прошлогодним договоренностям в Сочи, Анкара должна была решить вопрос с экстремистами в Идлибе. Однако регулярные нападения и подрывы показывают, что пока ей это не удалось, заключил он.

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