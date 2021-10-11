Путин, Меркель и Макрон обсудили конфликт на Украине и терроризм в Африке

Как говорится в сообщении пресс-службы, стороны обсудили ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на Украине и «отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования».
«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих “нормандских саммитах”, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)», — сказано в пресс-релизе.
По итогам телефонного разговора лидеры поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам «интенсифицировать контакты и работу по линии “нормандской четверки”»: главы МИДов «будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне». Также лидеры условились изучить возможности проведения «нормандского саммита» в случае целесообразности.
Ранее сегодня лидеры Франции и Германии по телефону обсуждали тему украинского конфликта также с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном относительно активизации переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита “нормандской четверки”», — написал господин Зеленский в Twitter.
Ранее Москва и Киев высказались за переговоры президентов двух стран, «нормандский формат» также рассматривается. При этом ни об одной из встреч так и не договорились.