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21:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин, Меркель и Макрон обсудили конфликт на Украине и терроризм в Африке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и возможность проведения саммита лидеров «нормандской четверки», а также затронули тему терроризма на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в сообщении пресс-службы, стороны обсудили ситуацию с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на Украине и «отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования».

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«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих “нормандских саммитах”, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)», — сказано в пресс-релизе.

По итогам телефонного разговора лидеры поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам «интенсифицировать контакты и работу по линии “нормандской четверки”»: главы МИДов «будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне». Также лидеры условились изучить возможности проведения «нормандского саммита» в случае целесообразности.

Ранее сегодня лидеры Франции и Германии по телефону обсуждали тему украинского конфликта также с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном относительно активизации переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита “нормандской четверки”», — написал господин Зеленский в Twitter.

Ранее Москва и Киев высказались за переговоры президентов двух стран, «нормандский формат» также рассматривается. При этом ни об одной из встреч так и не договорились.

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