МИД назвал вынужденной мерой разработки нового оружия в России

Также он рассказал, что появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала, в том числе за счет выбывания устаревающих типов, а утверждения о значительном количественном наращивании ядерного потенциала лишены оснований.
«Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», — сказал господин Воронцов (цитата по «РИА Новости»).
Константин Воронцов заявил, что эти факторы предстоит обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога, чтобы найти «долгосрочное и взаимоприемлемое решение».
Президенты России и США по итогам июньского саммита в Женеве договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. С тех пор состоялось уже два раунда переговоров по этому вопросу.