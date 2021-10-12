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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД назвал вынужденной мерой разработки нового оружия в России

Разработка новых систем вооружения в России направлена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван Вашингтоном, заявил и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: AP 2021

Также он рассказал, что появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала, в том числе за счет выбывания устаревающих типов, а утверждения о значительном количественном наращивании ядерного потенциала лишены оснований.

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«Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», — сказал господин Воронцов (цитата по «РИА Новости»).

Константин Воронцов заявил, что эти факторы предстоит обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога, чтобы найти «долгосрочное и взаимоприемлемое решение».

Президенты России и США по итогам июньского саммита в Женеве договорились восстановить диалог о стратегической стабильности. С тех пор состоялось уже два раунда переговоров по этому вопросу.

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