В Думе нашли должности для Певцова, Милонова и Майданова

Думские фракции составили список своих кандидатов на посты замруководителей комитетов. По словам двух источников РБК в нижней палате парламента, кандидатуры в значительной степени согласованы, но перед официальным утверждением возможны отдельные корректировки. Всех кандидатов на руководящие должности планируется утвердить на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября.
«Единая Россия» предложила сделать чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога первым заместителем комитета Госдумы по физической культуре и спорту (в прошлом созыве он был членом комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи). Биатлониста Антона Шипулина и паралимпийца Сергея Бурлакова во фракции предложили выдвинуть заместителями руководителей этого комитета.
Зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфию Когогину фракция теперь предложила назначить первым замруководителя нового комитета — по вопросам малого и среднего предпринимательства. Заместителями в том же комитете могут стать Олег Голиков и Зураб Макиев, сообщили источники РБК.
Николая Валуева, который ранее работал зампредседателя комитета по экологии, предлагается сделать первым заместителем председателя нового комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Зампредами того же комитета по предложению фракции «Единая Россия» могут стать Татьяна Лобач, Сергей Кривоносов и Наталья Костенко.
На пост первого зампредседателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы во фракции выдвинули экс-помощника министра экономического развития Татьяну Дьяконову. На пост заместителей — Раису Кармазину и Дмитрия Каденкова.
Первыми замруководителя комитета по бюджету и налогам могут стать единороссы Леонид Симановский и Глеб Хор, комитета по энергетике — Николай Петрунин, комитета по госстроительству и законодательству — Даниил Бессарабов и Ирина Панькина. Героя России Андрея Красова фракция выдвинет на пост первого замруководителя комитета по обороне, который он занимал и в прошлой Думе, Алену Аршинову — на ту же должность в комитет по просвещению, главу «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича — в комитет по молодежной политике, Михаила Романова — в комитет по контролю. Певец Денис Майданов может стать первым замруководителя комитета по культуре. Леонид Огуль — комитета по охране здоровья, Светлана Журова и Вячеслав Фетисов — комитета по международным делам.
Глава комитета по обороне в Думе прошлого созыва Владимир Шаманов на этот раз предложен на пост зампреда комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Виталий Милонов — на должность зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Представители КПРФ могут стать первыми заместителями в следующих комитетах:
- Николай Арефьев — комитет по экономической политике;
- Юрий Афонин — комитет по безопасности и противодействию коррупции;
- Михаил Берулава — комитет по просвещению;
- Борис Иванюженков — комитет по физической культуре и спорту;
- Сергей Казанков — комитет по малому и среднему предпринимательству;
- Николай Коломейцев — комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов;
- Вадим Кумин (источники РБК в компартии называют его спонсором КПРФ) — комитет по финансовому рынку;
- Сергей Левченко (экс-губернатор Иркутской области) — комитет по энергетике;
- Роман Лябихов — комитет по строительству и ЖКХ;
- Дмитрий Новиков — комитет по международным делам;
- Сергей Шаргунов — комитет по культуре;
- Юрий Синельщиков — комитет по госстроительству и законодательству;
- Олег Смолин — комитет по науке и высшему образованию;
- Михаил Щапов — комитет по бюджету;
- Казбек Тайсаев — комитет по делам СНГ; Александр Ющенко — комитет по информационной политике.
Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин предложен в качестве замглавы комитета по делам национальностей, Алексей Куринный — зампредседателя комитета по охране здоровья.
Что касается ЛДПР, то фракция выдвинула первым замруководителя комитета по обороне лидера «Родины» Алексея Журавлева (в прошлой Думе он состоял во фракции «Единая Россия»), Сергея Каргинова — первым зампредом комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, Андрея Лугового — зампредом комитета по безопасности, экс-губернатора Владимирской области Владимира Сипягина — зампредом комитета по промышленности и торговле.
Среди предложений «Справедливой России — За правду» на посты первых замруководителей комитетов — Елена Драпеко (комитет по культуре), Яна Лантратова (комитет по просвещению), Федот Тумусов (комитет по охране здоровья), политтехнолог Дмитрий Гусев (комитет по контролю).
«Новые люди» по итогам первого заседания фракции предложили назначить Александра Демина главой комитета по малому и среднему предпринимательству, бывшего кавээнщика Сангаджи Тарбаева главой комитета по туризму, а экс-мэра Якутска Сардану Авксентьеву — зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике. Первым замруководителя комитета по культуре может стать актер Дмитрий Певцов, а замглавы комитета по развитию гражданского общества — куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов.
Ранее РБК сообщал о том, что в Госдуме определились с составами комитетов, и о том, что партия власти определилась с кандидатами на посты глав комитетов.
РБК направил запрос в Госдуму.