Алкоголь за рулем может обернуться пожизненным изъятием прав, запретом управлять самолетом, поездом, лодкой и владеть оружием

Законодательство в этой сфере ужесточили лишь три месяца назад, однако, как пояснил «Ъ» Марат Хуснуллин, смертность в пьяных ДТП снижается медленнее, чем необходимо.
«Ъ» ознакомился с протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в начале сентября. Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения» (то есть, наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого — пока не ясно).
Сегодня, напомним, максимально допустимая норма — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно. Как пояснил «Ъ» Марат Хуснуллин, 88% всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 г в литре). «Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал вице-премьер.
МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного. Ограничиваться (или прекращаться) будут также права на владение, хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду.
Еще одно поручение — проработать возможность пожизненного лишения прав (сегодня максимальный срок лишения — три года) для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно. Официальный представитель Марата Хуснуллина подтвердил «Ъ», что такое поручение дано.
Радикального ухудшения ситуации с аварийностью, судя по официальной статистике, сейчас не наблюдается. По данным ГИБДД, в первом полугодии произошло 5,1 тыс. ДТП по вине водителей, имевших признаки опьянения (-37% к 2020 году), число погибших и раненых в этих авариях также падает. «Смертность на дорогах с участием водителей в состоянии опьянения снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях, не связанных с пьянством за рулем, — пояснил “Ъ” Марат Хуснуллин.— Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает».
В последние годы власти регулярно усиливают наказание за нетрезвое вождение. В 2019 году за «пьяную» аварию, в которой погибли люди, максимальный срок лишения свободы был увеличен с девяти до 15 лет. 12 июля 2021 года вступили в силу поправки к ст. 264.1 УК РФ, ужесточившие наказание за «повторную пьянку»: ранее имевшие судимость за «нетрезвое» ДТП водители теперь могут отправиться в тюрьму на три года.
Отметим, норма, запрещающая приобретать лицензию на покупку оружия гражданам (и аннулировать ее), привлеченным к ответственности за «пьяную езду», уже записана в действующем законе «Об оружии» и вступает в силу 29 июня 2022 года. Речь идет о пакете поправок к оружейному законодательству, принятых Госдумой после резонансного инцидента в Казани в мае 2021 года (Ильназ Галявиев расстрелял несколько человек из гладкоствольного ружья).
В РЖД поручение не комментируют. Источник в Росавиации подтвердил получение поручения из правительства, уточнив, что предложения «пока находятся в стадии формирования». От официальных комментариев в ведомстве воздержались.
«В моей практике были несколько случаев, когда пилоты в нерабочее время за рулем в пьяном виде попадали в ДТП, — рассказывает нарколог Александр Ковтун.— Работодатели направляли таких пилотов на наркологическую экспертизу, чтобы понять, годен он к управлению самолетом или нет». «Бредом» назвал в разговоре с «Ъ» предложения пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов: «Это две совершенно не связанные истории, контроль за состоянием пилотов со стороны авиарегуляторов более чем достаточен».
«Когда меня поймают пьяным за штурвалом, пусть судят за это», — поддержал его директор Ассоциация малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. В США, говорит пилот Павел Семченко, пилоты добровольно сообщают авиарегулятору о проблемах с алкоголем. В России же, опасается он, новые требования могут обернуться «мощнейшим коррупциогенным фактором, почвой для злоупотреблений и вымогательств».
«Нарушение должно коррелироваться с наказанием, — отмечает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Посягнул на безопасность движения — в той же области и наказание получил. Нельзя же, например, за несанкционированное проведение митингов лишать права рулить трактором». Вводить уголовную ответственность за сам факт вождения нельзя, полагает юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «Система диагностики опьянения, мягко говоря, несовершенна, и ошибочные диагнозы случаются нередко».
В дептрансе Москвы поддержали поручение правительства.
«Инициатива о создании единого механизма лишения прав продолжает строгую политику выбора сотрудников метрополитена, — заявили там.— Уже сегодня при подборе наших сотрудников, особенно машинистов поездов, проводится психологический отбор. В рамках прохождения медкомиссии машинистов проверяют на пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам. Управление любым транспортным средством в нетрезвом виде для наших работников недопустимо и в нерабочее время».
Иван Буранов, Айгуль Абдуллина
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