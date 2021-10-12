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18:04 (мск), источник: Известия

Российских миротворцев перевооружат на АК-12

Минобороны приняло решение переоснастить все российские миротворческие силы новыми автоматами АК-12, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Источник: Известия

Перевооружение начали с 15-й отдельной мотострелковой бригады, расположенной в Самарской области. Соединение уже получило более 1,5 тыс. образцов нового стрелкового оружия.

До конца года автоматы получат миротворческие подразделения морской пехоты, ВДВ, а также инженерно-саперные и медицинские.

АК-12 имеет более высокую точность, чем автоматы предыдущих поколений, и может стрелять фиксированными очередями по два выстрела. Конструкция оружия позволяет устанавливать на него самые разные прицелы, лазерные целеуказатели, фонарики, переднюю рукоять и другие приспособления.

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При необходимости можно оснастить автомат подствольным гранатометом. Благодаря такой гибкости мотострелки, десантники и разведчики могут комплектовать наиболее удобное для себя оружие, исходя из своих задач.

Массовое производство АК-12 началось в 2019 году, тогда же на параде 9 мая с этим оружием маршировали по Красной площади десантники и бойцы Росгвардии. Постепенно новые образцы поступают в войска. В первую очередь их получают части постоянной готовности, которые в любой момент могут быть направлены на выполнение боевых задач в России или за ее пределами.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны приняло решение оснастить новейшими образцами вооружения 7-ю военную базу в Абхазии. В частности, размещенные на ней мотострелковые батальоны будут перевооружены на новые автоматы и получат боевые машины пехоты БМП-3 с дополнительным бронированием и современными оптико-электронными прицелами.

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