Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие

Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не смогут получить граждане, «в отношении которых по результатам проверки <…> вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». После проверки также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.
Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.
Изменения предлагается внести в Федеральный закон об оружии. Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».
Ужесточение выдачи разрешения на оружие в России активно обсуждают на фоне последних трагических инцидентов со стрелками в учебных заведениях. Так, в мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем (которое было на него официально зарегистрировано) и открыл огонь по людям, погибли девять человек, в том числе семеро детей. После этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить оборот гражданского оружия. Летом возрастную планку для владения огнестрельным оружием подняли с 18 лет до 21 года. Также ужесточены правила прохождение медицинского освидетельствования для его получения.