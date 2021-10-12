Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие статуи Христа Спасителя в БразилииВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
08:52 (мск), источник: РБК

Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие

По новому законопроекту тех, кто хочет получить лицензию, смогут проверять МВД и ФСБ. Они откажут в разрешении на оружие, если посчитают, что его выдача повлечет угрозу общественной безопасности.

Источник: Reuters

Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не смогут получить граждане, «в отношении которых по результатам проверки <…> вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». После проверки также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.

Новость
Умер Абдул Кадир Хан — отец атомной бомбы Пакистана и «самый опасный человек в мире». Он передал ядерные секреты КНДР и Ирану

Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон об оружии. Поскольку для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия также предлагает изменить Федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

Ужесточение выдачи разрешения на оружие в России активно обсуждают на фоне последних трагических инцидентов со стрелками в учебных заведениях. Так, в мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу с ружьем (которое было на него официально зарегистрировано) и открыл огонь по людям, погибли девять человек, в том числе семеро детей. После этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить оборот гражданского оружия. Летом возрастную планку для владения огнестрельным оружием подняли с 18 лет до 21 года. Также ужесточены правила прохождение медицинского освидетельствования для его получения.

Анна Громова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собчак объяснила, почему уехала с места смертельного ДТП
«Мочка левого уха оторвана»: выживший – о крушении самолета РФ
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
«Русские не сломались». Реакция на победу России над Словенией
Экономист назвала размер пенсий россиян в 2022 году
Российским карточным платежам предсказали глобальное лидерство
ЕС расширил санкции против РФ за «подрыв суверенитета Украины»
Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года
Здоровье
Врач-анестезиолог: «Эта волна станет последней» Яков Патюков из «красной зоны» рассказал о том, как менялась терапия ковида и что ждет нас дальше.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Honda будет строить космические корабли. А как же автомобили? Автопроизводитель рассказал о своих планах на ближайшие 10 лет
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
грубость в общении детей школьников 127
Ехать? Когда? 127
Род. Комитет. 127
Напишу и пойду работать 127
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь