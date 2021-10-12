Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции на 2021 год

Ведомство повысило прогноз по росту цен из-за ускорения продовольственной инфляции.
Дорожают овощи и фрукты — из-за отставания по темпам уборки урожая.
В итоге в сентябре цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,8% к августу, в то время как среднее снижение в 2017—2020 годах на эту категорию товаров было 6,5%. С 1998 года в сентябре снижения цен на овощи и фрукты не было лишь однажды — в 2010 году.
Кроме того, растут цены на мясо.
Решетников также отметил, что на уровень инфляции может повлиять европейский газовый кризис. Высокий уровень цен на энергоносители в Европе повлияет на тот импорт, который идет в Россию, в частности на машиностроительный, отметил Решетников.
«По комплектующим мы достаточно плотно завязаны. Но это будет частью импорта мировой инфляции. Но нужно понимать, что в ближайшее время придется жить в повышенном мировом инфляционном фоне», — сказал он. Но, добавил он, мировая инфляция большее влияние оказывает на непродовольственную инфляцию, которая более-менее стабилизировалась в сентябре на уровне 6,1%.
Текущая версия прогноза ЦБ по инфляции на этот год — 5,7−6,2%. Этот прогноз ЦБ объявил в июле. В последнем сентябрьском релизе о повышении ключевой ставки регулятор не стал приводить прогноз по ожидаемому росту цен.
На следующем заседании 22 октября ЦБ уточнит прогноз по инфляции, так как темп роста цен в августе-сентябре сложился выше прогноза регулятора, заявлял на минувшей неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин.
По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,4% — это максимум с июня 2016 года.