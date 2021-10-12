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17:29 (мск), источник: Российская газета

Счета и карты россиян смогут блокировать на 10 дней по решению МВД и ФСБ

Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или «пластик» используется в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний» опубликован на regulation.gov.ru.

Источник: РИА "Новости"

Среди других причин для блокировки в законопроекте обозначены: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

«При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть “достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными”, — говорится в пояснительной записке к документу.

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Решение о приостановке операций по счету или карте будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России).

Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении ‎о приостановлении операций, указано в пояснительной записке.

Проект предусматривает возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам и картам после окончания 10-дневного срока по решению уполномоченных государственных органов только путем вынесения соответствующего судебного решения.

Для оперативного исполнения принятых решений о приостановлении операций или в случае отмены таких решений проект закрепляет механизм доведения информации до сведения банков Росфинмониторингом в электронном виде.
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Такой механизм аналогичен действующему правовому механизму доведения до кредитных организаций перечня террористов. Причем, в случае отмены решения о приостановлении операций предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и последующее доведение информации об этом до банков.

Также, для обеспечения защиты прав граждан, по счетам и картам которых приостановлены операции, проект предусматривает их информирование, возможность назначения судом ежемесячной выплаты, установления перечня транзакций, на которые не распространяется решение суда о приостановлении расходных операций (оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата коммунальных платежей и т. п.).

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях», — следует из пояснительной записки.

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