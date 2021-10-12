В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию

Замгоссекретаря прибыла в Россию 11 октября для обсуждения вопросов двусторонних отношений и стратегической стабильности. В мае 2019 г. Нуланд во время слушаний в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре ее внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Она планировала приехать в Москву для участия в конференции, но ей отказали в российской визе.
12 октября Нуланд посетила российский МИД, где встретилась с Рябковым. Замглавы МИД рассказал о своем разговоре с Нуланд, назвав его «предельно откровенным». «Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», — сказал Рябков по итогам разговора, который длился почти два часа.
Кроме того, Рябков не исключил, что возможны дальнейшие обострения в отношениях России и США. «Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации», — отметил он, подчеркнув, что Москва также не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.
О возможных условиях визита Нуланд в Россию ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, для организации визита дипломата нескольких россиян исключили из санкционного списка США. В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали. В частности, российская сторона требовала выдачи визы Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.