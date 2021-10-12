Военный эксперт оценил объединение С-500 и «Панцирей» в единый контур

«Бригада или полк С-500 “Прометей”, получив “Панцири”, становится самодостаточным соединением, способным организовать охрану и оборону важных объектов и своих огневых позиций. Командиру бригады или полка не надо будет запрашивать усиление и ждать его. В современном военном конфликте такое промедление будет дорого стоить: можно потерять дорогостоящие системы С-500», — пояснил он.
Бригады или полки С-500 должны прикрывать стратегические направления, подчеркнул эксперт, указав на то, что «Прометей» — это дорогостоящая система, противоракеты которой предназначены для уничтожения важнейших целей, к примеру баллистических ракет большого радиуса действия.
По словам Мураховского, по беспилотникам ракетами С-500 стрелять крайне расточительно. Однако исключение в определенных ситуациях может быть сделано для стратегических разведчиков типа Global Hawk или Triton.
«Панцири» как раз предназначены для борьбы с дронами, барражирующими с боеприпасами и крылатыми ракетами. Они защитят С-500", — заключил эксперт.
Как накануне сообщили «Известиям» в Минобороны РФ, ведомство приняло решение объединить зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур.
Указывалось, что в настоящее время в Министерстве обороны разрабатывают организационно-штатную структуру будущих частей ПВО, вооруженных С-500 «Прометей». В них могут войти зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ». По словам источников, сейчас решается вопрос, как технически реализовать это решение. Специально созданная организационно-штатная структура должна лучше адаптировать такие соединения к особенностям С-500.
16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о том, что С-500 начали поступать в Вооруженные силы России.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.