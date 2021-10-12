Путин назвал низкие доходы граждан «главным врагом» России

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — сказал глава государства.
Обращаясь к депутатам, президент назвал важным, чтобы их законодательные инициативы были увязаны с национальными целями развития, и чтобы «все действовали вместе ради общего блага».
По его словам, в стране в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, «начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы».
Президент объяснил, что работа в этом направлении идет поэтапно, и каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования.
Путин отметил, что инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он заявил, что это сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения.
«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — сказал он.
По словам президента, в бюджете страны достаточно средств для того, чтобы социальные выплаты были проиндексированы по фактической инфляции.
В конце сентября Владимир Путин уже говорил, что нужно по возможности запустить дополнительные меры поддержки россиян, особенно семей с детьми. Он заявлял, что необходимо создать комфортную среду для жизни граждан и «вытащить людей из трущоб». Путин также обещал, что в будущем продолжится повышение пенсий.