Россия предложила США отменить все ограничения в работе дипмиссий

Россия предложила США взаимно снять все ограничения в работе дипломатических представительств стран, которые вводились несколько лет. Об этом сообщил МИД после встречи замминистра Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
Работе загранпредставительств России и США на территории друг друга на встрече было уделено особое внимание, говорится в сообщении.
С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.
Рябков сообщил Нуланд, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» в контексте острых международных и региональных проблем может привести только к «дальнейшей деградации» российско-американских отношений, указывает МИД. «Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — говорится в сообщении министерства.
США в апреле ввели новые санкции против России, назвав их ответом на вмешательство в выборы и кибератаки. Тогда же США выслали 10 российских дипломатов, на что Москва ответила зеркально. Россия также объявила США и Чехию недружественными странами и ограничила их возможности нанимать сотрудников диппредставительств не из числа собственных граждан на территории России.
Посольство США в Москве заявило, что из-за этого ему придется сократить штат на 75%, и приостановило прием заявок на получение неиммиграционных виз. Посол США в России Джон Салливан уточнил, что в американском посольстве США останется только 120 сотрудников — одна десятая штата, который был в 2016 году.
В октябре четыре сенатора предложили президенту США Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст американцам больше дипломатических виз.