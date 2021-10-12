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18:23 (мск), источник: Forbes

Россия предложила США отменить все ограничения в работе дипмиссий

Россия предложила США снять все ограничения в работе дипмиссий, которые вводились в последние годы. При этом МИД отметил, что «враждебные антироссийские действия» не останутся без ответа.

Источник: Reuters

Россия предложила США взаимно снять все ограничения в работе дипломатических представительств стран, которые вводились несколько лет. Об этом сообщил МИД после встречи замминистра Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Работе загранпредставительств России и США на территории друг друга на встрече было уделено особое внимание, говорится в сообщении.

С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.
МИД РФ

Рябков сообщил Нуланд, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» в контексте острых международных и региональных проблем может привести только к «дальнейшей деградации» российско-американских отношений, указывает МИД. «Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — говорится в сообщении министерства.

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США в апреле ввели новые санкции против России, назвав их ответом на вмешательство в выборы и кибератаки. Тогда же США выслали 10 российских дипломатов, на что Москва ответила зеркально. Россия также объявила США и Чехию недружественными странами и ограничила их возможности нанимать сотрудников диппредставительств не из числа собственных граждан на территории России.

Посольство США в Москве заявило, что из-за этого ему придется сократить штат на 75%, и приостановило прием заявок на получение неиммиграционных виз. Посол США в России Джон Салливан уточнил, что в американском посольстве США останется только 120 сотрудников — одна десятая штата, который был в 2016 году.

В октябре четыре сенатора предложили президенту США Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст американцам больше дипломатических виз.

Марина Дульнева

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